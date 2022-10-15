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Женский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по женскому футболу, Суперлига-2022, статистика

Не сразу поняли, что стали чемпионками. Феноменальный результат «Зенита»
Ульяна Лукьянченко
ЖФК «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом
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Ни одного поражения и лучшая результативность в сезоне.

Женский «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Суперлиги.

В этом сезоне петербурженки выдали феноменальный результат: не потерпели ни одного поражения (17 побед и пять ничьих), не уступив даже своим главным конкурентам («Локо» и ЦСКА), и оформили чемпионство за два тура до конца сезона.

Петербурженки также стали самой результативной командой Суперлиги, забив 47 голов. 12 из них — на счету португальской футболистки Аны Диаш.

Баннер в Санкт-Петербурге

Баннер в Санкт-Петербурге

Фото: t.me/zenitwomen

В этом году Суперлига проводит сезон по новой схеме, разбив его на предварительный этап и финальный этапы. В турнире 1-4 за первое место, помимо «Зенита», боролись «Локомотив», ЦСКА и «Ростов». Гостевая победа над «Локо» в прошлом туре помогла «Зениту» увеличить отрыв, а сегодня в выездном матче с «Ростовом» петербургской команде было достаточно ничьей.

Так и случилось. Итоговый счёт в Ростове — 0:0. «Зенит» набрал 33 очка, доведя отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до девяти очков.

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Футболистки не сразу поняли, что могут праздновать чемпионство, спрашивая друг друга: «Точно или нет?».

А уже в раздевалке позировали в золотых (интересный выбор) топах.

«Зенит»

«Зенит»

Фото: t.me/zenitwomen

После матча главный тренер «Зенита» Ольга Порядина дала эмоциональное интервью:

«Я много раз становилась чемпионом России в качестве игрока, но когда ты приводишь команду к чемпионству как тренер — это совсем другое. Благодарна команде, руководству, тренерскому, административному и медицинскому штабу, которые сделали качественную работу. Также хочу сказать спасибо родителям своих игроков, это и их победа».

Как игрок Порядина становилась чемпионкой России пять раз — в составе воронежской «Энергии», тольяттинской «Лады» и московской «Россиянки». В первый сезон под её руководством «Зенит» взял бронзовые медали чемпионата, а уже через год — стал чемпионом страны.

«Зенит»

«Зенит»

Фото: t.me/zenitwomen

Сама команда появилась лишь в 2020 году, состав формировался из бывших футболисток разных команд Суперлиги. Прошлой весной в «Зенит» перешла Ана Диаш, которая быстро стала лучшим бомбардиром в истории команды, а этим летом состав пополнила гаитянская футболистка Кики.

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Награждение футболисток произойдет 21 октября на домашнем матче «Зенита» с ЦСКА, и это отдельный сюжет. Главный тренер армейцев Александр Григорян несколько раз высказывался о предвзятом судействе в пользу «Зенита» в Суперлиге.

Кроме того, в ноябре «Зенит» и ЦСКА встретятся в финале Кубка России, который, как стало известно вчера, 14 октября, по итогам жеребьёвки РФС, примет Санкт-Петербург. В интервью «Матч Премьер» президент «Зенита» Александр Медведев говорил, что финал Кубка может пройти на «Газпром Арене».

Кажется, в Суперлиге появилась своя «Барселона».

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Теги Футбол Женский футбол ЖФК Зенит •••

Заглавное фото: t.me/zenitwomen

Источник: «Чемпионат»

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