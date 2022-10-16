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Луиш Фигу объяснил свой скандальный переход из «Барселоны» в «Реал»

Луиш Фигу объяснил свой скандальный переход из «Барселоны» в «Реал»
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Обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу объяснил свой трансфер из «Барселоны» в «Реал».

«В «Барселоне» у меня было всё. Если бы не «Реал», возможно, я бы и не поехал. Это вызов, решение, основанное на ощущении, что меня ценят, убедив меня, что я буду чрезвычайно важной фигурой. Это могло быть ошибкой, но, слава богу, этого не произошло. Это моя личность. Я справился с давлением; это держало меня в тонусе. Во мне всегда была эта конкуренция, эта «кровь»: ты хочешь побеждать, побеждать, побеждать», — приводит слова The Guardian.

Напомним, Луиш Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал» за рекордные для того времени € 62 млн. Этот трансфер сопровождался негативной реакцией со стороны болельщиков каталонского клуба, а самого футболиста называли предателем.

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