Антуан Гризманн забил 100-й гол за «Атлетико» в Ла Лиге

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился взятием ворот в матче 9-го тура Примеры по футболу сезона-2022/2023 с «Атлетиком» из Бильбао (1:0), добравшись до отметки в 100 голов в чемпионате за «матрасников», сообщает Opta Joe.



Напомним, что Гризманн отличился на 47-й минуте игры. Альваро Мората покатил с правого края штрафной чуть назад в центр на Антуана — последний набежал на мяч и ударом низом в касание не оставил Унаи Симону ни одного шанса. Французский футболист пробил в противоход вратарю и забив третий мяч в нынешнем сезоне Ла Лиги.



Стоит отметить, что 31-летний форвард мадридцев и сборной Испании стал всего лишь шестым игроком в истории команды, которому удалось достичь подобного достижения.

Гол Гризманна. Видеоролик: