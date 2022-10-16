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Антуан Гризманн забил 100-й гол за «Атлетико» в Ла Лиге

Антуан Гризманн забил 100-й гол за «Атлетико» в Ла Лиге
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Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился взятием ворот в матче 9-го тура Примеры по футболу сезона-2022/2023 с «Атлетиком» из Бильбао (1:0), добравшись до отметки в 100 голов в чемпионате за «матрасников», сообщает Opta Joe.

Напомним, что Гризманн отличился на 47-й минуте игры. Альваро Мората покатил с правого края штрафной чуть назад в центр на Антуана — последний набежал на мяч и ударом низом в касание не оставил Унаи Симону ни одного шанса. Французский футболист пробил в противоход вратарю и забив третий мяч в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Стоит отметить, что 31-летний форвард мадридцев и сборной Испании стал всего лишь шестым игроком в истории команды, которому удалось достичь подобного достижения.

Гол Гризманна. Видеоролик:

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