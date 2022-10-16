Антуан Гризманн забил 100-й гол за «Атлетико» в Ла Лиге

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился взятием ворот в матче 9-го тура Примеры по футболу сезона-2022/2023 с «Атлетиком» из Бильбао (1:0), добравшись до отметки в 100 голов в чемпионате за «матрасников», сообщает Opta Joe.
Напомним, что Гризманн отличился на 47-й минуте игры. Альваро Мората покатил с правого края штрафной чуть назад в центр на Антуана — последний набежал на мяч и ударом низом в касание не оставил Унаи Симону ни одного шанса. Французский футболист пробил в противоход вратарю и забив третий мяч в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Стоит отметить, что 31-летний форвард мадридцев и сборной Испании стал всего лишь шестым игроком в истории команды, которому удалось достичь подобного достижения.
Гол Гризманна. Видеоролик:
- 16 октября 2022
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33
-
04:12
-
03:51
-
03:50
-
03:29
-
03:17
-
03:16
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
02:12
-
01:55
-
00:50
-
00:44
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:10
-
00:04
-
00:03
-
00:03
-
00:02
- 15 октября 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:09
-
23:05