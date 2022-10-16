Просмотр Прокопьева из «Амкала» в «Ботеве» может продлиться до зимы

Российский игрок Михаил Прокопьев, вероятно, будет находиться на просмотре в болгарском «Ботеве» до зимы, когда начнётся трансферное окно, сообщил медиадиректор команды Сергей Расулов.

«Михаил отлично влился в коллектив, проблем никаких не возникло — все его приняли хорошо. Он парень общительный, компанейский. Уверен, он освоил какие то ключевые слова на болгарском, но основной язык общения в клубе английский.

«Конкретных сроков решения по контракту нет, скорее всего, Михаил будет на просмотре до зимы, потому что трансферное окно сейчас закрыто. Он тренируется с командой в нормальном режиме, наравне со всеми. В целом, он смотрится неплохо, относится к делу серьезно», — сказал Расулов в интервью «Матч ТВ».

Прокопьев тренируется с «Ботевом» с конца сентября 2022 года. В нынешнем сезоне ФОНБЕТ Кубка России 20-летний хавбек играл за любительский клуб «Амкал». В составе медийной команды Михаил принял участие в трёх матчах и отдал три ассиста.

Владельцем «Ботева» является российский бизнесмен Антон Зингаревич.