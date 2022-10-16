Кузнецов — о ЦСКА — «Спартак»: жду очень интересный футбол с обилием голевых моментов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«И «Спартак», и ЦСКА показывают хорошие результаты при неплохой игре, что мы давно не видели. Обычно или очки набираются, или игра есть, а очков нет. А тут и то и другое присутствует у обеих команд. «Спартак» выглядит очень хорошо, регулярно очки набирает. ЦСКА даже без легионеров, которые в последних турах не играли, хорошо играет, регулярно набирает очки при достаточно хорошей игре.

Я жду, что игра, как всегда, будет очень эмоциональная, агрессивная с обеих сторон, но результат не могу предсказать. Да, и те и другие забивают, пропускают. Есть какие-то огрехи, но мы знаем, что дерби есть дерби. Здесь равнодушных не будет ни на поле, ни на трибунах. Жду очень хороший и интересный футбол с обилием голевых моментов, голов. Это хотелось бы увидеть», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.