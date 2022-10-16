Важнейший матч для оценки тренеров «Спартака» и ЦСКА. Абаскаль уже сделал больше Федотова?

Пожалуй, впервые за долгое время матч между ЦСКА и «Спартаком» ждёшь с каким-то особым воодушевлением. Конечно, дерби всегда зажигает болельщиков и игроков, но перед последними встречами красно-синих с красно-белыми качество игры то одних, то других, то обеих команд сразу наводило на мысль, что эмоций будет больше, чем футбола. А тут – и «Спартак» хороший, и ЦСКА солидный.

В целом работу Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова оценивают сейчас позитивно. Оба тренера стартовали фактически одновременно: испанец возглавил красно-белых 10 июня, а россиянин подписал контракт с красно-синими 15 июня. Четыре месяца – не тот срок, за который можно построить свою команду. Нужны как минимум два-три трансферных окна, чтобы мы увидели настоящие «Спартак» Абаскаля и ЦСКА Федотова. Пока два тренера просто пытаются выжать максимум из имеющегося под рукой материала. Результат дают: «Спартак» с ЦСКА можно назвать главными конкурентами «Зенита», поскольку с трудом верится, что «Ростов» с его составом способен выдержать взятый темп (о чём уже говорит домашнее поражение «Уралу»).

При этом 33-летний уроженец жаркой Севильи и 56-летний уроженец сурового города Михайловска Свердловской области уже изменили облик своих команд. Согласитесь, «Спартак» Абаскаля не похож на «Спартак» Паоло Ваноли, а ЦСКА Федотова – на ЦСКА Алексея Березуцкого. Хотя далёкий от классического спартаковского стиль красно-белых при итальянце можно было сохранить, ведь он принёс трофей, Кубок России.

Пожалуй, на данном этапе именно дерби будет главным показателем тренерского класса Абаскаля и Федотова. Это битва с прямым конкурентом, самым принципиальным и равным по индивидуальному мастерству игроков соперником. Ты изначально не фаворит, как в других матчах РПЛ, и не «второй номер», как во встречах с «Зенитом». Всё решат детали, которые должны продумать и придумать тренеры. К слову, против «Зенита» в нынешнем сезоне лучше сыграл ЦСКА (речь об РПЛ; Кубок России не берём – это отдельная история о мотивации), так что гирька чуть-чуть перетягивает в сторону Федотова.

Сам Федотов в интервью для «Чемпионата» ясно объяснял, чего добивается от игроков ЦСКА.

Владимир Федотов главный тренер ЦСКА «Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство. Необходимо найти баланс, наладить быстрые переходы, плюс команда должна уметь прессинговать во всех фазах, а также контрпрессинговать… Должны владеть аритмией – быстрые переходы тоже никто не отменял. Надо хорошо владеть моментами, когда соперник не расставился. Когда оборона не сформирована – забиваются голы. Ну а позиционные атаки – самое сложное в футболе, здесь нам есть над чем работать».

По статистике InStat, ЦСКА лидирует в РПЛ (наряду с «Оренбургом») по количеству быстрых атак и ударов после них – 17 атак за матч и 3,5 удара. В этом компоненте армейцы превосходят «Спартак», у которого 14 таких атак и 3,2 удара. Есть и ещё кое-что, в чём команда Федотова лучше по цифрам, нежели команда Абаскаля. Армейцы чаще вступают в единоборства (174 против 162) и чаще выигрывают их (52% против 50%). У ЦСКА больше отборов (19/15), перехватов (49/48) и подборов мяча (69/63). Согласно популярному ныне показателю xG, красно-синие создают больше моментов (2,2/2,1) и допускают меньше у своих ворот (1,11/1,52). При этом армейцы уступают в реализации моментов – 24% против 28% у спартаковцев.

С другой стороны, у команды Абаскаля более доминирующий стиль. Красно-белые занимают второе место после «Зенита» и заметно опережают ЦСКА по владению мячом (56% против 48%), чаще переходят на чужую половину (65/63), на чужую треть (48/44) и входят в штрафную соперника (22/21). «Спартак» больше бьёт по воротам (17/16), в том числе после стандартов – угловых (1,75/1,67) и штрафных (1,17/1,08). Впрочем, здесь, надо признать, разница чисто символическая.

Спартаковцы выполняют больше передач (518/448), они точнее при игре в пас (85%/81%). Реже теряют мяч (64/70), в том числе на своей половине поля (14/15). В прессинге тоже эффективнее: соперники команды Абаскаля делают 4,9 передачи на одно защитное действие красно-белых, тогда как соперники команды Федотова делают 5,9 передачи. Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказывал, что при подготовке к игре со «Спартаком» Валерий Карпин разбирал прессинг москвичей, и отметил – этот прессинг здорово работает.

Но вот что интересно: сам Абаскаль в интервью пресс-службе красно-белых признавался – он не против, чтобы его команда отдавала мяч и территорию противнику.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака»: «Мне нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков. Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но всё зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном».

Однако в РПЛ «Спартак», как правило, вынужден играть по-другому. И испанский тренер находит варианты, как получать преимущество из владения мячом. Команда Абаскаля – действительно тактический хамелеон, а в рамках основной схемы 4-4-2 с ромбом в центре поля идеально проявляются лучшие качества Квинси Промеса и Александра Соболева. Голландец из вингера превратился в успешного форварда и в то же время свободного художника. Нападающий сборной России включил осенью режим Холанда, а за сезон набрал уже 8+5 по системе «гол+пас». Оказалось, что Соболев не «дровосек» – может быть классным ассистентом в быстрой комбинационной игре. Известные персонажи раскрываются в новых гранях: это, несомненно, результат тренировочного процесса Абаскаля.

Экс-спартаковец Виктор Булатов профессиональным тренерским взглядом подмечал сильные стороны сегодняшнего «Спартака»: быстрая работа с мячом, взаимодействие игроков в треугольниках, подстройка футболистов друг под друга при атаках по центру, эффективные забросы за спины защитникам соперника. Команда знает, как двигать мяч в позиционных атаках, и находится в хорошем физическом состоянии. И даже потери травмированных Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса Перейры не поломали систему.

Перед дерби Абаскаль всё же опережает Федотова – на одно очко. После матча тренеры наверняка будут самыми обсуждаемыми фигурами игры. Ещё подискутируем об их работе.