ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче женских команд

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 4-го тура женской Суперлиги ЦСКА – «Локомотив». Московское дерби завершилось победой футболисток армейской команды со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Новые Химки» в Химках.

Голы в составе ЦСКА забивали Ольга Чернова, Татьяна Петрова и Маргарита Черномырдина.

Напомним, чемпионом женской Суперлиги досрочно стала команда «Зенита». Для футболисток сине-бело-голубых это первый триумф в турнире. До этого максимальным достижением петербургских футболисток были бронзовые медали.

«Зенит» с 33 очками идёт на первом месте турнирной таблицы женской Суперлиги, опережая ЦСКА на шесть очков. Отметим, что именно с московской командой сине-бело-голубые сыграют в следующем туре женской Суперлиги.