ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче женских команд
Поделиться
Сегодня, 16 октября, состоялся матч 4-го тура женской Суперлиги ЦСКА – «Локомотив». Московское дерби завершилось победой футболисток армейской команды со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Новые Химки» в Химках.
Голы в составе ЦСКА забивали Ольга Чернова, Татьяна Петрова и Маргарита Черномырдина.
Напомним, чемпионом женской Суперлиги досрочно стала команда «Зенита». Для футболисток сине-бело-голубых это первый триумф в турнире. До этого максимальным достижением петербургских футболисток были бронзовые медали.
«Зенит» с 33 очками идёт на первом месте турнирной таблицы женской Суперлиги, опережая ЦСКА на шесть очков. Отметим, что именно с московской командой сине-бело-голубые сыграют в следующем туре женской Суперлиги.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
14:42
-
14:40
-
14:32
-
14:30
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:52
-
13:43
-
13:43
-
13:31
-
13:26
-
13:21
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
12:14
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
Партнерский контент