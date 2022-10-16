Сенников: если в «Локо» придёт адекватный тренер, он не сможет убрать Пашинина и Лоськова

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал приход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.



«Насколько логично сейчас набирать штаб, ведь он может не подойти новому главному тренеру? Целый месяц впереди, очень много важных матчей. Что сейчас делать? Нужно сейчас максимально доработать до конца ноября. Правильно сделали, что пытаются делать это силами тех людей, которые работают в клубе, потому что сейчас придёт новый главный тренер и ему очень сложно будет понять, что менять, в короткое время.



Сейчас нужно очки набирать. Новый главный тренер придёт в конце ноября, когда будет до начала марта три месяца, и он сможет по своей системе подготовить команду. Всё правильно. Возможно, Лоськов и Пашинин и с новым тренерским штабом останутся. Если адекватный тренер придёт, он таких людей не сможет убрать. Мы видим, что во многих клубах работают свои игроки, это очень важно для команды. Их вернули, и они в дальнейшем должны остаться», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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