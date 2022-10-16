Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА. По мнению итальянского специалиста, судьбу московского дерби решат мелкие детали, а матч будет сложным для обеих команд.
«Сегодняшний матч ЦСКА — «Спартак» будет сложным для обеих команд. Исход дерби определят мелкие детали», — сказал Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Интересные факты о главном дерби страны «Спартак» — ЦСКА
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