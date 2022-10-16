«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович. Результативную передачу отдал нападающий самарской команды Максим Глушенков. В компенсированное время первого тайма хавбек Сергей Пиняев упрочил преимущество хозяев.



Самарские «Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).