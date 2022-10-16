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«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ
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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович. Результативную передачу отдал нападающий самарской команды Максим Глушенков. В компенсированное время первого тайма хавбек Сергей Пиняев упрочил преимущество хозяев.

Самарские «Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Чиркович – 24'   2:0 Пиняев – 45+1'
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