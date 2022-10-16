«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью в рамках 10-го тура Серии А

Римский «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 10-го тура итальянской Серии А со счётом 0:0. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико».
«Лацио» занимает в настоящий момент третье место в турнирной таблице, набрав 21 балл после десяти матчей. «Удинезе» — на четвёртой строчке, имея аналогичные показатели. Шанс обойти обе команды есть у «Милана» и «Ромы», которые проведут свои матчи позже.
В следующем туре «Лацио» сыграет в гостях с «Аталантой» (23 октября, 19:00 мск), а «Удинезе» примет на своём поле «Торино» (23 октября, 13:30 мск).
В другом матче, начавшемся в 16:00 по московскому времени, «Специя» и «Кремонезе» также сыграли вничью — 2:2. У хозяев отличились Мбала Н'Зола и Эмиль Хольм, у команды из Кремоны — Сирил Дессерс и Шарль Пикель.
- 16 октября 2022
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