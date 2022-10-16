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«Наполи» переиграл «Болонью» в матче Серии А, Кварацхелия отдал голевой пас

«Наполи» переиграл «Болонью» в матче Серии А, Кварацхелия отдал голевой пас
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«Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче 10-го тура итальянской Серии А со счётом 3:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)».

На 41-й минуте счёт открыл форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Ответный гол на 45-й минуте забил защитник «Наполи» Жуан Жесус. На 49-й минуте вперёд подопечных Лучано Спаллетти вывел мексиканский форвард Ирвин Лосано.

Через три минуты «Болонья» сравняла счёт благодаря усилиям форварда Мусы Барроу. Победный гол на 69-й минуте забил форвард Виктор Осимхен, голевой пас ему отдал грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков после десяти игр. «Болонья» — на 17-й строчке, заработав семь баллов за 10 встреч.

Италия - Серия А. 10-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Зиркзее – 41'   1:1 Жесус – 45'   2:1 Лосано – 49'   2:2 Барроу – 51'   3:2 Осимхен – 69'
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