«Наполи» переиграл «Болонью» в матче Серии А, Кварацхелия отдал голевой пас

«Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче 10-го тура итальянской Серии А со счётом 3:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)».
На 41-й минуте счёт открыл форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Ответный гол на 45-й минуте забил защитник «Наполи» Жуан Жесус. На 49-й минуте вперёд подопечных Лучано Спаллетти вывел мексиканский форвард Ирвин Лосано.
Через три минуты «Болонья» сравняла счёт благодаря усилиям форварда Мусы Барроу. Победный гол на 69-й минуте забил форвард Виктор Осимхен, голевой пас ему отдал грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.
«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков после десяти игр. «Болонья» — на 17-й строчке, заработав семь баллов за 10 встреч.
- 16 октября 2022
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