Как оцениваете поведение футболистов при голе ЦСКА в ворота «Спартака»?

Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречаются ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск.



Отметим, что при забитом голе ЦСКА случился скандал. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил остановить игру владевшего мячом Милана Гаича. Серб матч продолжил, мяч дошёл до Фёдора Чалова, который открыл счёт в игре на 22-й минуте московского дерби.

Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА. Видеоролик: