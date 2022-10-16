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ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: Фёдор Чалов открыл счёт на 17-й минуте

ЦСКА — «Спартак»: Фёдор Чалов открыл счёт на 17-й минуте
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, впервые забивший в ворота «Спартака» в своей карьере: Милан Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной, Миха Мевля неудачно сыграл головой, а Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель.

Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак». Видеоролик:

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