Соболев — первый игрок «Спартака» за 67 лет, забивший в семи матчах подряд

В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает «Спартак». Красно-белые ведут со счётом 2:1.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Вперёд подопечных Гильермо Абаскаля вывел нападающий Александр Соболев. 25-летний футболист забил в седьмом матче подряд, став первым игроком «Спартака» за 67 лет, кому покорилось данное достижение. В 1955 году это сделал нападающий Николай Паршин.



Первый гол во встрече забил на 17-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов, на 53-й минуте Антон Зиньковский сумел сравнять счёт.



Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»: