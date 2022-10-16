«Нечего тут кричать про фэйр-плей». Скандальный гол ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Гол Фёдора Чалова в ворота «Спартака» на 17-й минуте в дерби получился скандальным. Роман Зобнин подхватил мяч на своей половине и пересёк центр поля. Потом поднял голову и увидел Квинси Промеса, который, вместо того чтобы открываться, лежал у штрафной соперника. За спиной Романа в такой же позиции находился Хорхе Карраскаль. В какой-то период матча уж слишком много игроков вспомнили легендарную рекламу с Андреем Аршавиным про мягкость английских газонов.

Зобнин неожиданно перестал контролировать мяч. Поднял руки перед собой, показывая, что выключился из борьбы. Очень странное решение. Милан Гаич не обратил внимания на его действия, подбежал к мячу и погнал его в обратную сторону. Зобнину потребовалось несколько секунд, чтобы осознать: матч не остановлен из-за его поднятых рук. Гаич пробежал несколько метров и закинул мяч вперёд. Следующие странные действия были уже от Михи Мевли. По идее, более мощный защитник мог просто выбить мяч, но с первого мгновения он делал всё неправильно. В итоге Чалов за счёт ловкости переиграл соперника, вылетел один на один с Селиховым и спокойно пробил в ворота. Это его первый гол «Спартаку» в карьере.

Следующий момент – массовые претензии. «Спартак» почти в полном составе подбежал к Карасёву и просил откатить эпизод обратно. Но что мог ответить Сергей? ЦСКА не нарушал правил. А желание Зобнина показать фэйр-плей – только его проблемы. В конце концов, полузащитник мог просто выбить мяч, если хотел паузу. Но вместо этого странно поднял руки. Может, хотел удивить этим кого-то? Но Гаич не смутился.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Гол ЦСКА — это проблема Зобнина. Ему надо было выбить за линию, и всё. Не надо тут руки поднимать, никто же не знает, что там с футболистом. Карасёв не должен был останавливать игру, он решил, что нарушения не было, и всё. Зобнин что, врач? Так что нечего тут кричать про фэйр-плей, надо просто быть умнее».

Решение засчитать гол взбесило не только игроков – Хлусевич за излишнюю эмоциональность даже словил жёлтую карточку. Абаскаль с помощниками тоже кричали в сторону резервного рефери, пытаясь повлиять на решение. Но в итоге не дошло даже до просмотра VAR. Очевидно, Карасёв полностью уверен в своей правоте.

Вопрос разве что к моральным качествам Гаича и других игроков ЦСКА.