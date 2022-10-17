В ЦСКА ответили Салиховой и объяснили слова Федотова «что-то рядом прыгало»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на критику Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес наставника армейцев Владимира Федотова, который нелестно отзывался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом.
Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.
При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чём неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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