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«Сложно выбить «Сочи» из человека». Салихова — о негативном ответе Федотова про Абаскаля

«Сложно выбить «Сочи» из человека». Салихова — о негативном ответе Федотова про Абаскаля
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о комментарии главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», — передаёт слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

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