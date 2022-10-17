Соболев вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев вошёл в топ-10 лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России.
На счету 25-летнего форварда 32 гола за 71 матч в составе «Спартака». Аналогичное число мячей забили за команду Робсон (102 матча) и Николай Писарев (115).
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России:
1. Егор Титов — 86 голов, 324 матча;
2. Квинси Промес — 79 голов, 161 матч;
3. Роман Павлюченко — 69 голов, 141 матч;
4. Андрей Тихонов — 68 голов, 192 матча;
5. Веллитон — 57 голов, 104 матча;
6. Владимир Бесчастных — 56 голов, 104 матча;
7. Илья Цымбаларь — 42 гола, 146 матчей;
8. Александр Ширко — 40 голов, 128 матчей;
9. Валерий Кечинов — 35 голов, 112 матчей;
10. Александр Соболев — 32 гола, 71 матч;
10. Робсон — 32 гола, 102 матча;
10. Николай Писарев — 32 гола, 115 матчей.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
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