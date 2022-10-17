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Зобнин прокомментировал скандальный эпизод с первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком»

Зобнин прокомментировал скандальный эпизод с первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал инцидент во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

Игрок красно-белых попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы открыли счёт.

«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх. Понятно, что это дерби, но для меня человеческие отношения должны быть на первом месте, несмотря на то, какая игра. К сожалению, их правый защитник поступил иначе. Я как человек, наверное, даже, а не как футболист сделал всё правильно, я считаю», — приводит слова Зобнина телеграм-канал «Спартака».

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