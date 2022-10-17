Тони Кроос: Вальверде – топ-3 в мире на данный момент

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на победу своего клуба в матче с «Барселоной» в 9-м туре Ла Лиги. Немец похвалил своего товарища по команде Федерико Вальверде.

«Федерико Вальверде — в тройке лучших в мире на данный момент», — написал Тони Кроос на своей страничке в «Твиттере» после окончания матча.

Напомним, вчера, 16 октября, «Реал» на своём поле принимал «Барселону» в матче 9-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой Королевского клуба со счётом 3:1. За победителей забивали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. Единственный мяч «Барселоны» на свой счёт записал Ферран Торрес.

«Реал» набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Барселона» — вторая, у каталонского клуба на три очка меньше.

2:0. Вальверде («Реал Мадрид») забивает из-за пределов штрафной!

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