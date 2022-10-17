«Это Париж». Неймар отреагировал на победу над «Марселем»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на победу своего клуба в матче с «Марселем».

«Это Париж», — написал Неймар в одной из социальных сетей под постом со своей фотографией на поле.

Напомним, вчера, 16 октября, в рамках 11-го тура Лиги 1 «ПСЖ» у себя на поле принимал «Марсель». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. В концовке первого тайма гол в ворота соперника забил Неймар. Ему ассистировал Килиан Мбаппе. Примечательно, что Мбаппе записал в свой актив первую результативную передачу в нынешнем сезоне во всех турнирах.

На счету Неймара девять голов и семь результативных передач в чемпионате Франции. Бразилец также забил один гол и отдал две голевые передачи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

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