Кристоф Галтье рассказал о важности победы «ПСЖ» над «Марселем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился эмоциями после победы в матче 11-го тура чемпионата Франции над «Марселем». Команда из Парижа обыграла соперников со счётом 1:0.



«Очевидно, что этот матч – очень важное событие в нашем чемпионате. Я всегда смотрел эти матчи, будь то на стадионе или перед телевизором. И, когда мы выходим на поле в этих матчах, очевидно, что у нас другое ощущение по сравнению с другими играми. Потому что это классика! Это очень важный матч для наших болельщиков, и я считаю, что победа была очень важна для всех, но особенно – для наших фанатов, которые сделали стадион кипящим, очень горячим, с необыкновенной атмосферой. На личном уровне мы также знаем, насколько важны наши результаты в таких матчах», – приводит слова Галтье пресс-служба парижского клуба.