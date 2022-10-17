«Зенит» предложит РФС провести финал женского Кубка России на «Газпром Арене»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поздравил женскую команду петербуржцев с чемпионством, а также рассказал о планах провести финал Кубка России на «Газпром Арене».



«Хочу поздравить всех болельщиков нашего «Зенита», включая женскую команду. Мы — единая система, что является одной из причин наших побед. Что касается пути: он выглядит быстрым — на третий год существования команда стала чемпионом — но он был непростой. Чего стоит спад в конце прошлого сезона, когда удалось завоевать только бронзу, хотя казалось, что серебро уже почти в кармане.

Этот успех достигнут благодаря слаженной работе всех элементов футбольной команды. Это, конечно, в первую очередь игроки и тренерский штаб, администрация, врачи, массажисты, каждый делал свое дело. Так же, как и в основной команде. Ступив на победный путь, я думаю, женский «Зенит» с него сходить не будет. Закончить сезон без поражений будет приятной вишенкой на торте, тем более у нас ближайшая игра с ЦСКА, соперником по Кубку России.

Основная задача — выиграть Кубок, чтобы был победный дубль. Благодаря жребию матч будет в Санкт-Петербурге, мы аргументируем РФС, что надо сыграть на «Газпром Арене», это важно для популяризации женского футбола. Чтобы это были не просто красивые слова, а матч был сыгран на одной из лучших арен страны, он привлечёт внимание публики безусловно. Церемония празднования начинается сейчас — встреча на перроне, а потом у нас будет праздничный вечер после матча в пятницу», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик: