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АПЛ планирует провести предсезонный турнир в США с участием шести команд

АПЛ планирует провести предсезонный турнир в США с участием шести команд
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Английская Премьер-лига собирается провести летний предсезонный турнир 2023 года в США, сообщает в своём «твиттере» журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, окончательный формат турнира ещё не определён, но планируется, что в нём примут участие шесть команд, которые будут поделены на две группы. Игры пройдут в нескольких городах восточного и западного побережий США.

Планируется, что этот предсезонный турнир станет первым шагом АПЛ к проведению матчей за пределами Англии.

В текущем сезоне английского чемпионата лидирует лондонский «Арсенал» с 27 набранными очками. Ближайшие преследователи — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур», занимающие вторую и третью строчки соответственно.

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