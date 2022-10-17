Кунде считает, что «Барселона» провела неплохой матч с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о поражении от мадридского «Реала» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

«Мы сыграли неплохой матч. В первом тайме мы часто ошибались в передачах, в моменте с первым голом пришлось фолить, во втором — то же самое», — приводит слова Кунде Football Espana в «Твиттере».

Отметим, что в «класико» 23-летний Кунде впервые появился на поле после травмы. Он не играл с 22 сентября, когда получил травму в матче за сборную Франции.



В турнирной таблице «Реал» вышел на единоличное первое место, набрав 25 очков. «Барселона» с 22 очками располагается на второй строчке.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

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