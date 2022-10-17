Массимо Каррера объяснил, чем хороша ничья для «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о ничьей команды с ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ничья хороша тем, что удерживает «Спартак» на второй позиции. Результат даёт понять, что команда сможет бороться за титул до конца», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лидером чемпионата России после 13 туров остаётся «Зенит» (33). Следом за ним идёт «Спартак» (26), а замыкает тройку ЦСКА (25). В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Химками» (23 октября), но сначала отправятся в Воронеж на матч Фонбет Кубка России с «Факелом» (19 октября).

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