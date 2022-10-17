Гасперини: «Аталанта» со своими ресурсами не сможет побороться за чемпионство в Серии A

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о целях команды на сезон и сравнил возможности клуба из Бергамо с грандами итальянской Серии A.
«Футбольный мир движется в сторону топ-клубов, имеющих огромное количество болельщиков. Судя по всему, это является необходимым, для того чтобы составлять конкуренцию.
С нашими ресурсами мы не можем сказать, что боремся за чемпионство. Это реальность, которую мы должны принять. Мы будем стремиться выиграть кубок Италии. Очевидно, что кубок Италии — самая достижимая цель. Еврокубки выиграть сложнее, даже учитывая, что «Рома» в прошлом году выиграла Лигу конференций. Итальянские команды испытывают трудности в еврокубках. В Кубке Италии мы дважды доходили до финала, но так и не смогли одержать в них победу. Но это является самой достижимой целью для нас», — сказал тренер в эфире Radio Uno.
В текущем сезоне Серии A «Аталанта» занимает второе место после 10 сыгранных туров, отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.
Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»
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