Ван Дейк рассказал, как остановил Холанда
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), а также объяснил, как сумел остановить норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда.
«Это то, что должны делать защитники. Это то, что вы должны делать в каждой игре, если вы слегка потеряетесь — они вас накажут. Мы сыграли очень хорошо, важно было сыграть «на ноль» и двигаться дальше, поэтому мы сосредоточены на «Вест Хэме».
В первом тайме я думал, что мы играли достаточно хорошо. Я не думаю, что мы создали слишком много во втором тайме, мы больше защищались, но у нас были шансы забить», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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