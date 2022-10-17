Уткин оценил гол Зиньковского в дерби «Спартака» с ЦСКА

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин оценил гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2). Напомним, Зиньковский поразил ворота соперника красивым дальним ударом.

«Это был так называемый гол, забитый без момента. Можно было искать разные продолжения атаки, а он взял и влепил. Обожаю такие голы, когда мяч летит, практически не вращаясь. Как будто его невидимый официант несёт на подносе в ворота. Жуниньо Пернамбукано таких напернамбуканил за карьеру очень много», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, вчера, 16 октября, состоялась встреча ЦСКА и «Спартака» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился вничью – 2:2. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 встреч. ЦСКА — на третьей строчке, заработав 25 баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Химками», ЦСКА встретится в гостях с «Оренбургом».