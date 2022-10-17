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Антон Зиньковский: грязная игра — это часть матча. Роша «нарисовал» одну жёлтую на Промесе

Антон Зиньковский: грязная игра — это часть матча. Роша «нарисовал» одну жёлтую на Промесе
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о грубой игре футболиста ЦСКА Виллиана Роши в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Грязная игра — это часть матча. Роша «нарисовал» одну жёлтую на Промесе», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 16 октября, состоялась встреча ЦСКА и «Спартака» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился вничью – 2:2. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 встреч. ЦСКА — на третьей строчке, заработав 25 баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Химками», ЦСКА встретится в гостях с «Оренбургом».

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