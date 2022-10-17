«Ювентус» и «Милан» интересуются хавбеком «Атлетико» Де Паулем

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль в ближайшее время может вернуться в Серию А. Аргентинским футболистом интересуются «Милан» и «Ювентус», а сам он выпадает из планов главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Об этом сообщает Marca.

28-летний Де Пауль стал игроком «Атлетико» летом 2021 года, перейдя из «Удинезе». В 10 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании нынешнего сезона Родриго отметился забитым голом и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Отметим, что «Ювентус» интересовался Де Паулем ещё до перехода в «Атлетико», также к футболисту проявлял интерес «Зенит».

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