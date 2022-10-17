«Роналду – легенда «Реала». Симоне отрицает, что «Атлетико» интересовался Криштиану летом

52-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», прокомментировал слухи о том, что прошлым летом «матрасники» являлись одними из главных претендентов на нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Всё очень далеко от того, что было заявлено в прессе. Ведь иногда люди говорят то, что они хотят сказать, а не то, что происходит на самом деле. Роналду – абсолютная легенда «Реала». Нереально представить себе переход Мартина Палермо или Хуана Рикельме в «Ривер Плейт» или Ортеги – в «Бока Хуниорс». Это предельно ясно для всех», — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком».

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