Робертсон: Алисон — лучший вратарь в мире

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал игру своего одноклубника вратаря Алисона Бекера.

«Я думаю, что Алисон, безусловно, лучший в мире в том, что он делает. Мы все в команде, вероятно, подвели его в этом сезоне, он столкнулся с тем, что вынужден отражать большое количество ударов, и я думаю, что сегодня он будет намного счастливее», — сказал шотландец журналистам в интервью после матча с «Манчестер Сити».

Напомним, вчера, 16 октября, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0, нанеся «горожанам» первое поражение в сезоне. Алисон Бекер установил рекорд, отдав третий голевой пас в карьере на нападающего команды Мохамеда Салаха. В этом сезоне бразильский вратарь сыграл в девяти встречах, записав на свой счёт три сухих матча.

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