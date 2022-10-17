Marca: «Реал» отказался от Мбаппе и подпишет Холанда в 2024-м

Мадридский «Реал» не собирается возвращаться к идее подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который отказал клубу в свободном трансфере прошедшим летом. Боссы «сливочных» намерены в 2024 году сконцентрироваться на подписании Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Об этом сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду. В итоге ни того ни другого не произошло. Бразилец остался в «ПСЖ», а поляк перешёл в «Барселону».
В текущем сезоне 23-летний француз провёл 14 матчей во всех турнирах, забив 12 голов. Ранее стало известно, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая € 131,2 млн в год.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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