Фанаты «Атлетика» развернули флаги ДНР и СССР на матче Ла Лиги

Фанаты «Атлетика» из Бильбао на матче чемпионата Испании развернули флаги в поддержку России, информирует Cuatro.

Согласно сведениям источника, на матче 9-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Атлетико» (0:1) болельщики хозяев развернули флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) и Советского союза (СССР). Фото этой акции испанских фанатов попало в соцсети и вызвало немалый резонанс – от поддержки до осуждения.

Фото: Visegrád 24 в «Твиттере»

Стоит отметить, что это далеко не первая политическая акция на домашнем стадионе «Атлетика». Фанаты команды из Бильбао и ранее демонстрировали свои политические взгляды через различные перформансы на трибунах.

Видеообзор матча «Атлетик» — «Атлетико»:

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