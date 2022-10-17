Кокорин: дебютировал в Серии А с травмой. Понимаю, что надо радоваться, а мне плевать

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», рассказал о своём дебюте в итальянской Серии А.
«Я дебютировал с «Интером» уже с травмой – у меня был надрыв задней. Понимаю, что мне надо радоваться, я выхожу в Серии А, мечта сбылась, а мне вообще плевать. Это же ужас. Понимаю, что должен схватить мяч и носиться, а я не могу – у меня нога болит. Об этом ещё в руководстве не знали, я очень переживал, а в России считали мои передачи», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний российской футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Кипра и забил два гола.
- 17 октября 2022
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
17:11
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:36
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
14:52