Кокорин: дебютировал в Серии А с травмой. Понимаю, что надо радоваться, а мне плевать

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», рассказал о своём дебюте в итальянской Серии А.

«Я дебютировал с «Интером» уже с травмой – у меня был надрыв задней. Понимаю, что мне надо радоваться, я выхожу в Серии А, мечта сбылась, а мне вообще плевать. Это же ужас. Понимаю, что должен схватить мяч и носиться, а я не могу – у меня нога болит. Об этом ещё в руководстве не знали, я очень переживал, а в России считали мои передачи», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний российской футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Кипра и забил два гола.