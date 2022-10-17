Тренер «Ариса»: будет ли Кокорин прессинг-машиной? Пусть пока станет прессинг-велосипедом

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игровых перспективах российского нападающего клуба Александра Кокорина.



«Станет ли Кокорин прессинг-машиной? Пусть для начала станет прессинг-велосипедом. Он знает, что должен участвовать в игре, иначе вся структура рухнет. Я ему об этом каждый день говорю», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний российской футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Кипра и забил два гола.



«Арис» в шести матчах набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Пафос» (17).