В. Овчинников — о Зобнине: даже с дивана понятно — это фэйр-плей. ЦСКА мог не идти в атаку

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о событиях, произошедших в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Счёт 2:2, «мирно разошлись». Хорошая игра. Первый гол? Это фэйр-плей. С одной стороны – неправильно, с другой – решать должен судья. Учитывая то, что футболист ЦСКА находился в игре, он просто не сообразил, что мяч оставили ему, не понял ситуации. Можно этим объяснить.



Но по-хорошему, даже сидя на диване понятно, что это фэйр-плей. ЦСКА мог не идти в атаку. Так кажется с дивана, а по игре на поле сложно сделать выводы. Защитнику ЦСКА надо за долю секунды понять, что это фэйр-плей», – сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.