Полузащитник «Локомотива» Куликов: Циннбауэр не дал мне никакого опыта

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал о прощании команды с немецким специалистом Йозефом Циннбауэром, который покинул пост главного тренера железнодорожников.



«Как попрощался Циннбауэр? Никакого ужина не было, он просто поблагодарил за работу, и всё. Дал ли он мне какой-то опыт? Мне, если честно, никакого опыта он не дал», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московский «Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 22 октября.