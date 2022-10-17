Почеттино предпочёл бы вернуться в «Тоттенхэм», нежели возглавить «Астон Виллу»

Бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино хотел бы в ближайшем будущем вернуться в «Тоттенхэм» на должность главного тренера, которую ранее занимал более пяти лет. Об этом сообщает портал 90min.

Почеттино в данный момент находится без работы после его увольнения из «ПСЖ» в конце прошлого сезона. Ранее появилась информация, что «Астон Вилла» хотела бы видеть Почеттино в качестве преемника Стивена Джеррарда, так как в этом сезоне бывшая легенда «Ливерпуля» не справляется со своими обязанностями, находясь в опасной близости от зоны вылета в турнирной таблице чемпионата.

Будущее наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте также остаётся неясным. Текущее соглашение итальянца со «шпорами» истекает в конце текущего сезона, и у руководства лондонцев есть возможность продления контракта ещё на один год. Однако непонятно, согласится ли Конте остаться у руля команды, если появится возможность вновь возглавить туринский «Ювентус», главным тренером которого в данный момент является Массимилиано Аллегри.

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