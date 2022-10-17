«Астон Вилла» может пригласить экс-тренера «ПСЖ» Почеттино возглавить клуб

Бирмингемская «Астон Вилла» планирует устроить перестановку на тренерском мостике. Как сообщает британское издание The Telegraph, руководство команды хочет уволить нынешнего наставника Стивена Джеррарда и нанять вместо него бывшего главного тренера «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Пока неизвестно, согласится ли аргентинский специалист работать в «Астон Вилле» после того, как ранее он тренировал таких футболистов, как Килиан Мбаппе, Неймар и Гарри Кейн. Уточняется, что если Почеттино проявит интерес к этой должности, то руководство бирмингемцев будет готов подождать, прежде чем Маурисио приступит к своим обязанностям. Если Почеттино откажется, то среди возможных кандидатов называются экс-тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Вильярреала» Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Астон Вилла» провела 10 матчей, в которых сумела набрать всего девять очков. Эти результаты позволяют команде занимать только 16-е место турнирной таблицы чемпионата в опасной близости от зоны вылета.

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