Английский «Манчестер Сити» признан лучшим клубом года по версии France Football. Об этом сообщают соцсети издания.

Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах «Сити» сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед и на один балл опередив «Ливерпуль». Кроме того, «горожане» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоянии проиграли будущему победителю — мадридскому «Реалу». За несколько минут до конца двухматчевого противостояния «Сити» вёл в счёте и был очень близок к тому, чтобы преодолеть стадию 1/2 финала. Однако на 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, а через две минуты бразилец оформил дубль, выбив английскую команду из турнира.