«Реал» догнал «Барселону» по количеству «Золотых мячей», завоёванных их футболистами

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Теперь игроки мадридского клуба 12 раз завоевывали этот приз. По этому показателю «сливочные» сравнялись с «Барселоной». Отметим, что с 2010 по 2015 годы приз вручался France Football совместно с ФИФА.



По восемь раз «Золотой мяч» брали игроки «Милана» и «Ювентуса».



Кроме того, Бензема – первый с 1998 года француз, выигравший «Золотой мяч». Тогда награду получил Зинедин Зидан.



В прошлом сезоне Карим Бензема выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, забив в 12 матчах турнира 15 мячей. В Примере на счету француза 32 игры и 27 голов.



В 2021 году награду получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Он является семикратным обладателем приза, это лучший результат в истории.

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