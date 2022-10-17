«Реал» догнал «Барселону» по количеству «Золотых мячей», завоёванных их футболистами
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Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Теперь игроки мадридского клуба 12 раз завоевывали этот приз. По этому показателю «сливочные» сравнялись с «Барселоной». Отметим, что с 2010 по 2015 годы приз вручался France Football совместно с ФИФА.
По восемь раз «Золотой мяч» брали игроки «Милана» и «Ювентуса».
Кроме того, Бензема – первый с 1998 года француз, выигравший «Золотой мяч». Тогда награду получил Зинедин Зидан.
В прошлом сезоне Карим Бензема выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, забив в 12 матчах турнира 15 мячей. В Примере на счету француза 32 игры и 27 голов.
В 2021 году награду получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Он является семикратным обладателем приза, это лучший результат в истории.
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