Коке выбыл на три недели, но может успеть восстановиться к ЧМ

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке получил травму бедра в матче с «Атлетиком» из Бильбао (победа 1:0) и выбыл из состава команды как минимум на три недели. Однако ожидается, что капитан «матрасников» сможет попасть в окончательную заявку главного тренера сборной Испании Луиса Энрике на предстоящий чемпионат мира в Катаре.
«Нашего капитана пришлось заменить из-за дискомфорта во время игры, которую мы провели в прошлую субботу на «Сан-Мамесе», где он был заменён Акселем Витселем на 81-й минуте матча. В ближайшее время Коке начнёт проходить сеансы физиотерапии и тренировки для адаптации, поэтому его восстановление будем оценивать в течение следующих недель», — приводит слова медицинского штаба мадридского клуба издание Sport.es.
В текущем сезоне Коке провёл за «Атлетико» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком»:
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