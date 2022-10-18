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Президент «Баварии» поздравил Левандовского с трофеем Герда Мюллера

Президент «Баварии» поздравил Левандовского с трофеем Герда Мюллера
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал награду бывшего игрока мюнхенцев Роберта Левандовского как лучшего форварда сезона 2021/2022, а также высказался о трофее Садио Мане и достижении Джамала Мусиалы по итогам церемонии награды «Золотой мяч».

«Мы тепло поздравляем Садио Мане со вторым местом в голосовании «Золотого мяча» и наградой за его социальную приверженность. Садио — великая личность, мы гордимся тем, что он играет за «Баварию» с этого сезона. Также мы были очень рады третьему месту Джамала Мусиалы в гонке за награду лучшего молодого игрока. У Джамала впереди отличная карьера, мы убеждены в этом.

Для «Баварии» большая честь, что трофей за самого результативного форварда в мире был назван в честь Герда Мюллера. Поздравляем Роберта Левандовского с этой наградой», — приводит слова Хайнера Bayern&Germany.

Напомним, вчера, 17 октября, прошла церемония трофея «Золотой мяч». Обладателем награды лучшего футболиста по версии французского издания France Football стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

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