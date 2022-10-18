Давид де Хеа рассказал о задачах «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о целях команды.

«Главная задача — попытаться завоевать трофеи. Я уже выиграл в «Манчестер Юнайтед» несколько трофеев, и это было потрясающе, в том числе и для болельщиков. Это то, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся стать лучше и быть хорошей и правильной командой, бороться за большие цели. Я думаю, что мы играем лучше. Мы выиграли несколько сложных матчей, и показываем неплохие результаты. Это очень важно для нас, и я это чувствую. Игроки голодны, и это хороший сигнал, так что давайте продолжать сражаться вместе», — приводит слова Де Хеа официальный сайт клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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