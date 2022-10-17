Де Хеа — о награде за 500 матчей в «МЮ»: Фергюсон — правильный человек для её вручения
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа провёл в составе английской команды 500 матчей. В честь этого достижения 31-летний футболист получил от клуба награду, которую вручил экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон.
«Это правильный человек для того, чтобы наградить меня. Фергюсон привёл меня в клуб, он доверял и верил в меня. Полный «Олд Траффорд» с сэром Алексом — это был отличный момент», — приводит слова де Хеа пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. Тогда английской командой руководил именно Фергюсон. В 500 матчах за манкунианцев испанский вратарь пропустил 547 голов и 170 раз сыграл «на ноль».
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