Де Хеа — о награде за 500 матчей в «МЮ»: Фергюсон — правильный человек для её вручения

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа провёл в составе английской команды 500 матчей. В честь этого достижения 31-летний футболист получил от клуба награду, которую вручил экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон.

«Это правильный человек для того, чтобы наградить меня. Фергюсон привёл меня в клуб, он доверял и верил в меня. Полный «Олд Траффорд» с сэром Алексом — это был отличный момент», — приводит слова де Хеа пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. Тогда английской командой руководил именно Фергюсон. В 500 матчах за манкунианцев испанский вратарь пропустил 547 голов и 170 раз сыграл «на ноль».

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