Гильерме рассказал о сложности периода без игровой практики

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о моменте, когда он остался без игровой практики.



«Для меня это тяжело, особенно когда ты в возрасте и ты не играешь. Я старался действовать на опыте: всё время быть в игре, особенно в матче с «Торпедо». Потому что, когда давно не играешь, ты должен стараться участвовать в происходящем на поле, подсказывать.



Переживал перед игрой? Конечно. На тех, кто сейчас в команде, очень большая ответственность. Это мы — сами футболисты — поставили команду в эту ситуацию. Сейчас мы должны исправиться и уйти из нижней части турнирной таблицы», – приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

После 13 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков.