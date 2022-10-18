Гильерме рассказал о сложности периода без игровой практики

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о моменте, когда он остался без игровой практики.
«Для меня это тяжело, особенно когда ты в возрасте и ты не играешь. Я старался действовать на опыте: всё время быть в игре, особенно в матче с «Торпедо». Потому что, когда давно не играешь, ты должен стараться участвовать в происходящем на поле, подсказывать.
Переживал перед игрой? Конечно. На тех, кто сейчас в команде, очень большая ответственность. Это мы — сами футболисты — поставили команду в эту ситуацию. Сейчас мы должны исправиться и уйти из нижней части турнирной таблицы», – приводит слова Гильерме «Матч ТВ».
После 13 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков.
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