Маринато Гильерме высказался о работе немцев в «Локомотиве»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал работу немецких специалистов в клубе.

«Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять.

Окей, так получилось, что они не дали результата. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность. Это не только вина менеджмента и тренеров, — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

Напомним, ранее должность спортивного директора «Локомотива» покинул Томас Цорн. Пост наставника железнодорожников покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Временно исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Андрей Фёдоров.

После 13 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков.